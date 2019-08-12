Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse'siz geçti

Annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobille babasının sanayi sitesindeki iş yerine birkaç metre kala hortumla karşılaşan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın kayboluşuna ilişkin kesin bir veriye henüz ulaşılamadı. Talihsiz kız Ağva Deresi yatağında, hortumun izlediği güzergahta bulunan tepelerde, derenin döküldüğü noktadan başlayarak deniz üstünde ve altında, kıyılarda, akla gelen her yerde arandı. Bayram öncesi Sahil Güvenlik sualtı timleri deniz altında arama yaparken, baba Ahmet Acar da bir vatandaşın tahsis ettiği tekneyle Phaselis antik kenti yakınlarındaki kıyıları kontrol etti.

Buse Acar için Kurban Bayramı'nın birkaç gün öncesinde Ağva Deresi'nin denize yakın bir noktasında kazı yapıldı. Ayla-Ahmet Acar çiftinin umutla izlediği, gece karanlığında da devam eden iki günlük çalışmada, bir sonuç alınamadı. Bayram öncesindeki son arama, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi ve “Pense” isimli kadavra bulucu köpeği ile dere yatağında yapıldı. Köpeğin sıcaktan etkilenmesi sebebiyle sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, sınırlar zorlanarak devam ettirildi ancak aranan noktalarda Buse'ye ait bir ize rastlanılamadı.

Hanım Türk

