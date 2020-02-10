'Arazi yatırımı ile gayrimenkul yatırımcısına kazandırıyoruz'

Gayrimenkul danışmanlığında 1 milyar 500 milyon TL'lik yatırımı ile gayrimenkul yatırımcısına karlılık sunmaya devam eden Kristal Türkiye, İstanbul merkez ofisinin açılışını geçtiğimiz gün Bursa franchise ofislerindeki değerli emlak-gayrimenkul danışmanlarının katılımı ile gerçekleştirdi. Kristal Türkiye'nin Ülke Başkanı Mustafa Emrah Özdemir davette şirketin vizyonunun sektöre kattığı değerlere dikkat çekerek, yakın gelecekte açılacak olan yurtdışı ofisleri ile de yurtdışı yatırımında da yön gösterici danışmanlık hizmeti vererek karlılık sunacakları haberini de verdi.

“Arazi yatırımı ile kazandırmaya devam edeceğiz”

Mustafa Emrah Özdemir, “Biz lokal, ulusal ve uluslararası yatırımlara liderlik eden bir markayız. Kristal Türkiye pazarın gerçek ihtiyaçlarına cevap verdi, 2017 yılından itibaren gayrimenkul pazarı “satıcı pazarı”ndan “alıcı pazarı”na geçti. Alıcı pazarını yönetecek eğitim, organizasyonlar ve yeniliklere Kristal Türkiye olarak öncülük ettik. Kristal Türkiye'nin farkı gayrimenkul sektöründe yazdığı başarı ve karlılık hikayesidir. Geride bıraktığımız on yılda global başarılarda ve karlılıkta lider konumumuzdan taviz vermedik. Kristal Türkiye olarak en güçlü yanımız “Arazi yatırımı”. Arazi yatırımı ile gayrimenkul girişimcisinin ve yatırımcısının sermayesini ve karlılığını büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

İngiltere, Rusya, Dubai'de ofisleri ile dünyaya açılıyor

Şirketin Bursa'da 5, İstanbul'da bir şube olmak üzere 200'ün üzerinde gayrimenkul danışmanı profesyoneli ile İstanbul'dan Avrupa'ya ve tüm dünya genelinde büyümeye devam ettiğini belirten Özdemir, “Çok yakında İngiltere, Rusya, Dubai ve Katar olmak üzere açılacak olan franchise emlak danışmanlığı ofislerimiz ile Kristal Türkiye bayrağımız yurtdışında da dalgalanmaya başlayacak. Kristal Türkiye olarak İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Ankara, Kütahya, Denizli öncelikli olmak üzere devlet projelerinin bulunduğu tüm bölgelerde arazi yatırımlarımız bulunuyor” diye konuştu.

Özdemir şirketin Bursa'dan dünyaya açılması sağlayan 5 temel prensibi şu şekilde aktardı: “Karlılığa odaklanması, gayrimenkul profesyoneli kimliğinde yetkin insanlar ile bir araya gelmesi, franchise ofislerini geliştirecek olan yaşam boyu öğrenme kültürünü benimsemesi, hep beraber başarabiliriz inancı, pazarın tüm gelişim süreçlerini takip ederek analizlere çok çabuk uyum sağlaması ve paylaşım kültürünün sürekli iletişim ile güçlü tutulması.”

“Gerçek karlılık arazi yatırımında”

Emlakta yatırımcıya kazandıran farklarına da dikkat çeken Özdemir; “Biz, ‘Bizi en iyi müşterilerimiz anlatır' deriz ve Kristal Türkiye müşterileri bugün ne kazandığını, gelecekte ne kadar karlılık elde edeceğini yatırım öncesinde bilir. Bugün Türkiye de hala gayrimenkul yatırımlarının büyük kısmı konut, ticari, lüks konut, proje ve arsa olarak yapılmakta. Biz Kristal Türkiye olarak son on yıldır gerçek karlılığın arazi yatırımında olduğunu deneyimleten yegane markayız” dedi.

2020 yılında yatırım tavsiye edilen ilk 5 şehri de açıklayan ve yatırım yapacağınız şehirlerdeki projeleri çok iyi tanımanızın önemine dikkat çeken Mustafa Emrah Özdemir, “Kristal Türkiye yatırımcılarını Balıkesir öncelikli olmak üzere küçük, orta ve büyük ölçekli yatırımlara göre Çanakkale, Bursa, Bilecik, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve İzmir'e odaklanarak yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz” diyerek yatırımda karlılığın yönünü de belirtti.

“Yatırımcıya kazandırmak için önce öz kaynak geliştiriyoruz”

Davette, gayrimenkul danışmanlığı sektörünün sosyal ve kurumsal değerlerine en büyük yatırımı yaptıklarına dikkat çeken Kristal Türkiye Yönetim Danışmanı Zennure Özen ise, “Kristal Türkiye franchiselarımızın ortak değerleri başarımızın en önemli faktörlerindendir. İnsanı işin merkezine koyan, samimiyet odaklı, hep beraber hareket etme prensibi ile bilgi paylaşan ve inovatif kararlar alabilen, karlılık odaklı değerli sektör profesyonelleri ile bir araya gelerek yatırımcıya kazandıran danışmanlık hizmetini “sürdürülebilir” olarak verebiliyoruz. Emlakta ve arazide kazanmak için danışmanlık aldığımız markanın uzmanlıklarına dikkat etmeliyiz. Kristal Türkiye arazi yatırımda yüz binlik plana kadar ki süreçte aktif olarak görev almakta. Kristal Türkiye, yatırımcısına sunacağı bölgeden önce kendisi öz kaynak geliştirir. Kristal Türkiye arazi yatırımcısı yatırım yaparken komşusunun kim olduğunu, ne zaman yatırım yaptığını ve kıymetli evrak güvencesi ile yatırım yapar ve yapmaya devam edecektir” diye ekledi.

Gayrimenkul danışmanlığında global eğitimleri sağlayan, ilgili analizler, trendler, teknolojik altyapılar ve uygulamalar İle birlikte sürekli güncellenen datalar ile kazançlı yatırım alanlarını takip eden öncü marka olmanın yanı sıra gayrimenkulde al-sat yapmak isteyen Ahmet Amca, Ayşe Teyze'nin de anlayacağı şekilde samimi hizmet sunan yerli ve milli gayrimenkul danışmanlığı markası Kristal Türkiye, gayrimenkul sektörü ve markalarına bu işe gönlünü vermiş profesyonellere, eski ve öğrenilmiş yüklerden arınmalarını ve Kristal Türkiye ile karlılığı paylaşarak büyümeye, hep beraber başarmaya ve gayrimenkulde karlılığa davet ediyor.