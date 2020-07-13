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Arazi yüzünden birbirlerine girdiler: 1 ölü

Arazi yüzünden birbirlerine girdiler: 1 ölü
Arazi yüzünden birbirlerine girdiler: 1 ölü

Kastamonu’da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze Yolkonak Köyü Yukarı Yuva Mahallesinde ikamet eden ve daha önceden de aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Demircioğlu (50) ile N.K. (54), yolda karşılaştı. İkili arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.K, tabanca ile Hüseyin Demircioğlu'na ateş etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine Hüseyin Demircioğlu'nun yakınları geldi ve özel araçla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Hüseyin Demircioğlu kurtarılamadı.

Olayın ardından ormanlık alana gizlenen N.K, jandarma ekiplerini arayarak teslim oldu. N.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşanan olayın ardından köyde, Jandarma Komando Timi tarafından tedbir alındı. Ayrıca güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, olay yerinde bir süre boş kovan aradı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, Hüseyin Demircioğlu ile N.K'nin arazi anlaşmazlığı yüzünden davalık olduğu öğrenildi.

Vedat Yunus İkizoğlu

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