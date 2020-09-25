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Arda Turan'ın 3 bin 481 gün sonra Fenerbahçe derbisi heyecanı

Arda Turan'ın 3 bin 481 gün sonra Fenerbahçe derbisi heyecanı
Arda Turan'ın 3 bin 481 gün sonra Fenerbahçe derbisi heyecanı

Bu yaz tekrar takıma katılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, 3 bin 481 gün sonra sarı-kırmızılı forma ile Fenerbahçe derbisine çıkacak.

Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı eski futbolcusu Arda Turan, uzun bir süre sonra pazar günü derbi heyecanı yaşayacak. Turan, İspanya'nın Atletico Madrid ekibine transfer olmadan önce son derbisini 30 Nisan 2011 tarihinde Beşiktaş'a karşı oynamıştı. 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı ise sarı-kırmızılı forma ile en son 18 Mart 2011 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda ter dökmüştü.

Arda Turan, pazar günüyle birlikte 3 bin 481 gün sonra Fenerbahçe derbisine çıkmış olacak. Arda, Galatasaray ile Fenerbahçe'ye karşı 12 müsabakada görev aldı. Deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla sarı-lacivertlilerin ağlarına tek golünü 19 Mayıs 2007 tarihinde Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan derbide kaydetti.

Oğuzhan Ort

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