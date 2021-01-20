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Ardahan'da donan şelalede buz sarkıtları oluştu

Ardahan'da donan şelalede buz sarkıtları oluştu
Ardahan'da donan şelalede buz sarkıtları oluştu

Ardahan'da kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Ardahan Kalesi kenarındaki kayalıklardan ve şelaleden Kura Nehri'ne akan suyun donması ile metrelerce yükseklikte buz sarkıtları oluştu.

Ardahan'da donan şelalede buz sarkıtları oluştu - Tıkla İzle

Gece hava sıcaklığının eksi 16 derece ölçüldüğü Ardahan'da soğuklar hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Halilefendi Mahallesi'nde bulunan çeşmelerden, Ardahan Kalesi kenarındaki kayalıklardan ve şelaleden Kura Nehri'ne akan su, soğuk hava sebebiyle buz tuttu. Oluşan görüntüler ise adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Kubilay Koçak, kentin kışın ayrı bir güzelliğe kavuştuğunu belirterek, "Ardahan'da kar yağışının ardından soğukla mücadelemiz yeniden başladı. Hava sıcaklıkları geceleri eksi 25-30 dereceye kadar düşerken, gündüz saatlerinde ise eksi 15-16 dereceye kadar düşüyor. Şelale dondurucu soğuklar nedeniyle güzel bir görünüme kavuşmuş. Metrelerce yükseklikte oluşan buz kütleleri görsel bir görüntü oluşturmuş. Ardahanlılar olarak bizler buna alışığız. Bizim kaderimiz de soğuk'' şeklinde konuştu.

Olgun Yıldız
 

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