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Ardahan'da korkutan yangın: 2 ev ile 1 ahır kül oldu

Ardahan'da korkutan yangın: 2 ev ile 1 ahır kül oldu
Ardahan'da korkutan yangın: 2 ev ile 1 ahır kül oldu

Ardahan merkeze bağlı Bağdeşen köyünde yangın çıktı. 2 ev ile bir ahır küle döndü.

Ardahan merkeze bağlı Bağdeşen köyündeki Fadime Bilgin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bitişikteki ahır ve 1 eve de sıçrayan yangını söndüremeyen köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ardahan Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Ardahan Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ve AFAD görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ilk belirlemelere göre bitişik nizam 2 ev ile bir ahır kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Olgun Yıldız


 

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