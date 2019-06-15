ARISE filmi İstanbul galasıyla sinemaseverlerle buluştu

Kadrosunda Alper Uzun, Selin Uzal, Ümit Belen, Haldun Boysan, Gülen Karaman, Selda Alkor ve Göksel Kortay gibi birçok usta oyuncunun yer aldığı, İngilizce olarak çekilen ARISE'ın dünya prömiyeri, Kadıköy Sineması'nda ‘Kırmızı Halı' seremonisi ile gerçekleşti.

Gecede bir konuşma yapan ARISE Filminin yönetmeni Tolga Okur, “Bağımsız sinema yapmak isteyen yolun başındaki genç bir sinemacıya ve üstelik hiç tanımadan gönüllerini açan ustalarıma sonsuz saygılarımı sunuyorum. Türk Sinemasına emek vermiş gerçek efsaneler ve büyük ustalar iyi ki varsınız, ne mutlu bana ki sizlerle çalışma şansını yakalım” dedi.

Bağımsız Sinemaya gönül vermiş çok sayıda davetlinin izlediği galada, Yeşilçam'ın ustalarına plaket verildi.

Filmin konusu:

Sınırsız bir hayat vadeden bir dünyada, hayatındaki tatminin sahte olduğunu düşünen bir adam olan Deniz, kendini öldürmeye karar verir. Başarısız bir intihar girişiminden sonra, ‘‘Harikalar Diyarı'ndaki Alice'e'' dönüşecektir.