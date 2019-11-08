Arjantin'in yeni devlet başkanı IMF'ye rest çekti: 'Bu borcu ödemeyiz'

Arjantin'de kısa süre önce devlet başkanı olarak seçilen Alberto Fernndez, ülkesinin karşı karşıya olduğu ciddi ekonomik krizin sorumlusunun Uluslararası Para Fonu (IMF) olduğunu iddia etti. Ekvator'un eski Devlet Başkanı Rafael Correa'nın yaptığı “Correa ile Sohbet” programında konuşan Fernandez, “Herkes kimin suçlu olduğunu çok biliyor. IMF'nin suçlu olduğunu” ifadelerini kullandı. Başkan Fernandez'in bu açıklamaları dün IMF sözcüsü Gerry Rice'ın, “Fernndez yönetimi ile işbirliği yapacağız” açıklamasından hemen sonra geldi.

Program sırsında Arjantin'in yeni devlet başkanı, "Başımıza asla gelemeyecek sorunlarla karşı karşıyayız” diyerek ciddi bir ekonomik krizin eşiğinde olduklarını kabul etti.

Görevi devralmaya hazırlandığı şu anki Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin politikalarının Arjantin'i bu duruma getirdiğini iddia eden Fernandez, 2015'ten bu yana ülke dış borcunun şiştiğini açıkladı. Fernandez, IMF'nin Macri'yi ayakta tutabilmek için 57 milyar dolar borç verdiğini sözlerine ekledi. Fernandez, “İnsanlık tarihindeki en pahalı siyasi kampanya Macri'nin kampanyası; Arjantin'e 57 milyar dolara mal oldu” dedi.

Arjantin'in borçlarını her zaman ödediğini de hatırlatan Fernandez, 1957'de IMF'ye girdiklerini ve 2005'te 9,8 milyar doların yüzde 100'ünü ödediklerini söyledi. Yeni devlet başkanı ayrıca “Dünyanın anlaması gereken, bizim Macri'ye benzemediğimiz. Yalan söylemiyoruz. Arjantin ekonomisinin koşulları altında bu parayı ödeyemeyiz" dedi.

"Arjantin ekonomisinin toparlanması, yeniden üretebilmesi, tekrar ihraç edebilmesi ve bu şekilde yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için dolara sahip olması gerekir" diyen Fernandez IMF'ye mesaj gönderdi. Macri döneminde 5 milyon yeni fakir olduğunu, Arjantin nüfusunun yüzde 40'ını yoksulluk sınırının altında bıraktığını iddia etti.

IMF, bugüne kadar Macri hükümeti ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde vermeyi taahhüt ettiği 56.3 milyar doların 44 milyar dolarını Arjantin'e verdi. ABD Başkanı Donald Trump da, geçtiğimiz Cuma günü Fernandez'le yaptığı telefon görüşmesinde IMF'nin mevcut hükümet tarafından üstlenilen kurtarma ile ilgili işbirliği yapacağını söyledi. Macri hükümetinin yasal süresi 10 Kasım günü resmi olarak sona erecek.

Serkan Bayar

