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Arnavutköy'de çaldığı telefonu satmaya çalışan hırsız yakalandı

Arnavutköy'de çaldığı telefonu satmaya çalışan hırsız yakalandı
Arnavutköy'de çaldığı telefonu satmaya çalışan hırsız yakalandı

Arnavutköy'de ihbar üzerine başlatılan çalışmalarda telefon hırsızlığı yapan şahıs parkta yakalandı. Suç dosyasının kabarık olduğu öğrenilen şahsın, telefonu satmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de çaldığı telefonu satmaya çalışan hırsız yakalandı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Arnavutköy Devriye Ekipler Amirliğince telefon çalındığına dair yapılan ihbar üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, çaldığı telefonu telefoncuya satmaya çalışan kişi tespit edildi. Tespitin ardından yapılan aramalarda Mahsun B. isimli şahıs Arnavutköy Bolluca Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde bir parkta ekipler tarafından yakalandı. Telefoncu tarafından teşhis edilen ve 6 suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs, Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan şüpheli Mahsun B.'nin çaldığı telefonu telefoncuya satmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alırken, şahsın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Batuhan Toprak
 

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