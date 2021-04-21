Arnavutköy'de çalıştığı inşaattan düşen yabancı uyruklu işçi öldü

Olay, dün 13.45 sularında Arnavutköy Taşoluk mahallesindeki 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre Nabi Reşo isimli 41 yaşındaki işçi, inşaatın 2.ci katında çalışırken bir anda dengesini kaybetti. 2.ci kattan düşen Reşo'nun düştüğünü gören inşaattaki diğer çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır bir şekilde yaralanan Nabi Reşo'yu ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Nabi Reşo'nun, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Batuhan Toprak