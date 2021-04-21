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Arnavutköy'de çalıştığı inşaattan düşen yabancı uyruklu işçi öldü

Arnavutköy'de çalıştığı inşaattan düşen yabancı uyruklu işçi öldü
Arnavutköy'de çalıştığı inşaattan düşen yabancı uyruklu işçi öldü

Arnavutköy’de bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu 41 yaşındaki işçi inşaattan düşerek hayatını kaybetti. Kaza sonucu vefat eden işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Arnavutköy’de çalıştığı inşaattan düşen yabancı uyruklu işçi öldü - Tıkla İzle

Olay, dün 13.45 sularında Arnavutköy Taşoluk mahallesindeki 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre Nabi Reşo isimli 41 yaşındaki işçi, inşaatın 2.ci katında çalışırken bir anda dengesini kaybetti. 2.ci kattan düşen Reşo'nun düştüğünü gören inşaattaki diğer çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır bir şekilde yaralanan Nabi Reşo'yu ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Nabi Reşo'nun, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Batuhan Toprak

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