İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arnavutköy'de kaldırım taşı yüklü kamyonet yan yattı

Arnavutköy'de kaldırım taşı yüklü kamyonet yan yattı
Arnavutköy'de kaldırım taşı yüklü kamyonet yan yattı

Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kaldırım taşı yüklü kamyonet yan yattı. Araçta yüklü taşlar yola savrulurken, kazada yaralanan olmadı.

Arnavutköy’de kaldırım taşı yüklü kamyonet yan yattı - Tıkla İzle

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Gaziemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GA 4834 plakalı kamyonetin sürücüsü döner kavşağa geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet cadde kenarındaki kaldırıma doğru yan yatarken içerisindeki kaldırım taşları da çevreye savruldu. O esnada kaldırımda hiç kimsenin bulunmaması yaşanabilecek bir faciayı önlerken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili incelemelerde bulundu. Ardından kamyonet çekici ile kamyonet devrildiği yerden kaldırıldı.

Batuhan Toprak
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.