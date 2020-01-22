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Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı

Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı
Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı

Arnavutköy'de yüzü maskeli 2 kişi, bir markete iki adet el yapımı patlayıcı (EYP) atıp kaçtı. Atılan iki patlayıcıdan biri kapı önünde patlarken, diğeri patlamadı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, araçla bir marketin önüne gelen yüzü maskeli 2 kişi, kola şişesinde hazırladıkları el yapımı patlayıcıyı markete attı. Marketin içine atılan patlayıcılardan biri kapının önünde büyük bir sesle patladı. Sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, olay yerinde inceleme başlattı. Maskeli 2 kişiden birinin patlama meydana geldiği sırada arabaya binerek kaçtığı, diğer saldırganın ise yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri, patlama sesinden korktuklarını ifade ettiler. Polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Vedat Bayraktar

 

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