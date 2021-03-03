Arnavutköy'de sokağa rastgele ateş açıp kaçtılar

Olay, dün akşam saat 21:30 sularında Arnavutköy Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Zafertepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre araçla sokağa gelen saldırganlar aracın içerisinden sokağa doğru ateş açarak hızla uzaklaştı. Silah sesleri üzerine mahalleli polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Ekipler sokakta ve bağlı olduğu cadde de geniş güvenlik önlemleri alırken; çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta, saldırganların silahından çıkan mermilerden bazıları park halindeki bir otomobile isabet ettiği görüldü.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

Batuhan Toprak

