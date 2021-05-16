Arnavutluk'ta Filistin'e destek protestosuna polis müdahalesi

İsrail güçlerinin, Filistin'e yönelik saldırıları sürerken, birçok ülkede Filistin'e destek gösterileri devam ediyor. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan İskender Bey Meydanı'nda Filistin'e destek protestosu düzenlendi. Sosyal medya üzerinden organize edilen protestoya yüzlerce kişi katılırken, göstericiler ellerinde “Filistin'e özgürlük”, “Katil İsrail'i durdurun” ve “Filistinli çocuklar ölüyor” yazılı pankartlar taşıdılar.



Barışçıl devam eden gösteri, polisin müdahalesi ile son buldu. Çıkan arbede bazı protestocular gözaltına alınırken, göstericiler polise tepki gösterdi. Göstericiler, gözaltına alınanların serbest bırakılması için “Hırsız devletin polisi” ve “Arkadaşlarımızı serbest bırakın” sloganları attı.

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İsrail ile Filistin arasındaki tırmanan çatışmaların durdurulması çağrısında bulunularak, saldırılardan hem İsrail hem de Filistin halkın zarar göreceği adımlardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, vermiş oldukları desteklerden dolayı 25 ülkeye teşekkür etmiş, teşekkür ettiği ülkeler arasında Arnavutluk da yer almıştı.

Malik Hasa

