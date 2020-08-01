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Arsenal, 14. kez FA Cup'ın sahibi

Arsenal, 14. kez FA Cup'ın sahibi
Arsenal, 14. kez FA Cup'ın sahibi

FA Cup Finali'nde Arsenal, Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

FA Cup Finali'nde Arsenal ile Chelsea, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele hızlı başlayan Maviler, 5. dakikada Pulisic ile 1-0 öne geçti. Golün şokunu çabuk atlatan ve rakip kalede tehlikeli olmaya başlayan Arsenal, 28. dakikada penaltı kazandı.

Beyaz noktanın başına geçen Aubameyang skora eşitlik getirdi ve ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı. İkinci yarıda da daha etkili görünen Arsenal oldu. 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Aubameyang fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca Arsenal 14. kez FA Cup'ı müzesine götürmenin sevincini yaşadı.

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