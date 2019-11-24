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Arsenal'in galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Arsenal'in galibiyet hasreti 5 maça çıktı
Arsenal'in galibiyet hasreti 5 maça çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, ligin 13. haftasında sahasında Southampton karşısında aldığı 2-2’lik beraberlikle galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu.

Arsenal'in galibiyet hasreti büyüyor. Londra temsilcisi, Premier Lig'in 13. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Southampton ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Son galibiyetini ligin 8. haftasında Bournemouth'a karşı alan kırmızı-beyazlılar, bu galibiyetten sonra oynadığı 5 müsabakada galibiyet yüzü göremezken bu süreçte 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Emery ile kötü gidiş sürüyor

Arsenal'de süren kötü gidişat Teknik Direktör Unai Emery ile yolların ayrılması dedikodularını perçinlemiş durumda. Southampton maçı sonrası Londra ekibinde taraftarlar, Emery'i sosyal medyada istifaya davet etti.

Bora Akyol

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