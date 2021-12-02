Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin'in Ardanuç ilçesi Ardahan yolu üzerinde bulunan Geçitli köyü bu yılda yoğun kar yağışına teslim oldu. Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede yaklaşık 5 ay yolun ulaşıma kapandığını belirten Geçitli Köyü sakinlerinden Cemal Öztürk, “Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Bu güzergâhı kullanan şoför arkadaşlara önemle duyurulur” dedi.

Öte yandan Karayolları ekipleri bölgeye giderek Ardanuç-Ardahan karayolunun kar nedeniyle trafiğe kapalı olduğuna dair tabelalarını yerleştirdi.

Adem Güngör