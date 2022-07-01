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Artvin'deki heyelan bölgesi havadan görüntülendi

Artvin'deki heyelan bölgesi havadan görüntülendi
Artvin'deki heyelan bölgesi havadan görüntülendi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelanın meydana geldiği bölge havadan görüntülendi.

Artvin'deki heyelan bölgesi havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saat 07.45 sıralarında heyelan meydana geldi. Yol kenarında park halindeki tırların üzerine kaya parçalarının düşmesi sonucu göre 2 tır büyük zarar görürken, 2 tır ise kısmi zarar gördü.

Tırlarda bulunan Azerbaycan uyruklu bir vatandaş hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kısa sürede bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Sarp Sınır Kapısı'na giden yolun trafiğe kapalı olması nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Havadan görüntülenen olay yerinde yolun tek şeritten açılması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Ersen Küçük - Adem Güngör
 

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