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Artvin'in yaylalarında hayat hem zor hem keyifli

Artvin'in yaylalarında hayat hem zor hem keyifli
Artvin'in yaylalarında hayat hem zor hem keyifli

Havaların ısınmasıyla Artvin’de yaylalarının serinliğini tercih eden vatandaşlar, şehrin gürültüsünden kaçıp yüksek rakımlarda hayatlarını devam ettiriyor.

Artvin’in yaylalarında hayat hem zor hem keyifli - Tıkla İzle

Artvin'de Şavşat ilçesinde hayvanlarını otlatmak için Vaket yaylasına çıkan vatandaşlar, ahşap evler ve doğal ortamda yaşamlarını sürdürüyor.

Yaylalarda büyük bir özenle hayvanlarının bakımlarını yapan vatandaşlar, aynı zamanda kışlık yiyeceklerinin de hazırlıyor. Doğal ortamda beslenen hayvanların sütünden yapılan peynir ve yağları kışlık yiyecek olarak hazırlarken, aynı zamanda süt, peynir, yağ satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Geleneksel köy hayatlarını devam ettiği 2 bin 100 rakımındaki Vaket yaylası, ahşap evlerden oluşurken, gelenekleri asırlara dayanıyor. Zorluklarının yanı sıra yaylanın en neşeli bireyleri ise çocuklar. Anne ve babalarına yardım etmelerinin yanı sıra, teknolojiden uzak bir çok farklı oyunlarla zaman geçiriyorlar.

Yağlı Köyü Muhtarı İsa Aytekin, Vaket yaylasında yazları göç eden insanların yanı sıra buranın güzelliğini görmek isteyenlerinde geldiğini ifade ederek “Buraya yeşilin farklı tonlarını, bitki örtüsünü havasını görmeye geliyorlar. Özelikle yazları sıcak havalardan bunalanlar serinlemek için buraya gelir. Burası ayrıca Artvin'e özgü çift jandarma türküsü başlangıç yeridir. ‘Dağlarda kar sesi var, tavlada zar sesi var. Türkünün bu anlamları burada yazılmıştır" ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Duman
 

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