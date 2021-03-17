Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın! 200 haneli köyde yanan ev sayısı 17'ye yükseldi

Yangını söndürmek üzere Yusufeli İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözlerinin çalışması sürerken, yangında ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.



'Yangında çok sayıda evin yanı sıra çok sayıda ahır zarar gördü: Can kaybımız yok'

Yangınla ilgili açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, "Yangın giderek büyüyor. Çok sayıda ev yanarak zarar gördü. 30'a yakın da ahırın zarar gördüğü belirtiliyor. Telef olan hayvanlar da var. Ancak vatandaşlarımızdan bir can kaybımız yok. Bölge zor bir bölge. Ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarını zor şartlarda sürdürüyor" dedi.

'Yangın kontrol altına alındı'

Çoğunluğu ahşap olan evlerdeki yangının mahalledeki diğer evlere de sıçraması ile 30 civarında ev ile çok sayıda baraka ve ahır yandı. Çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın da telef olduğu yangına Artvin ve Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği'nin arazözleri ile müdahale edilirken, köy halkı da çalışmalara destek verdi.

3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, Vali Yılmaz Doruk köye gelerek Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'den yangınla ilgili bilgi aldı, vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Adem Demirkıran

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı:" AFAD'dan 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi''

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı açıklamalarında "Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerine yer verdi.