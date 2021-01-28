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Arzu Aygün BULUNDU MU? Arzu Aygün'ün katili KİM?

Arzu Aygün BULUNDU MU? Arzu Aygün'ün katili KİM?
Arzu Aygün BULUNDU MU? Arzu Aygün'ün katili KİM?

Arzu Aygün BULUNDU MU? Arzu Aygün'ün katili KİM? Arzu Aygün'ün şüpheli kaybında flaş gelişme! Arzu Aygün'den çok acı haber! Şüpheli Muharrem C. Cinayeti itiraf etti. Arzu Aygün'ünün cesedi nerede bulundu? İşte detaylar...

ARZU AYGÜN BULUNDU MU?

Samsun'da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki kadının cesedi çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinden 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı Arzu Aygün'den bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem C. gözaltına alındı. Muharrem C. suçunu itiraf etti ve cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün'ün cesedi Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kayıp olan Arzu Aygün bir süredir Müge Anlı'nın programında aranıyordu.

Muhammer Ay
 

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