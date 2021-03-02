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Aşı ekibi kaza yaptı: 4 sağlık görevlisi yaralandı

Aşı ekibi kaza yaptı: 4 sağlık görevlisi yaralandı
Aşı ekibi kaza yaptı: 4 sağlık görevlisi yaralandı

Kütahya'da aşı ekibini taşıyan aracın önce bir araca sonra bir apartmanın duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, Zafertepe Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, mahallelerde Koronavirüs aşı yapmak için İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait araç ile yola çıkan ekip, aynı istikamete gitmekte olan araç ile ile çarpıştı. Sağlık ekibini taşıyan araç daha sonra bir apartmanın duvarına çarptı. Kazada, biri ağır 4 sağlık görevlisi yaralandı. İsimleri açıklanmayan yaralılar sağlık ekipleri, ambulanslarla Kütahya EvliyA Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hüseyin Efe
 

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