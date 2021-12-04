Aşıdan kaçmak için silikon kol kullandı

İtalya'nın kuzeybatısındaki Piyemonte yönetim bölgesine bağlı Biella'da 50'li yaşlarda bir kişi, korona virüs aşısından kaçmak için ilginç bir yol denedi. Silikon kol kullanarak hastaneye aşı olmaya giden adam, sırası geldiğinde kolunu sıvadı. Ancak aşıyı yapacak olan hemşireyi kandıramadı. Adamın kolunu sıvadığında teninin “soğuk ve lastik” gibi olduğunu ifade eden hemşire, ayrıca ten rengiyle kolunun da uyumsuz olduğunu fark ettiğini söyledi. Hemşireyi aşı yapması konusunda ikna etmeye çalışan adam hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla şikayette bulunuldu. Adamın diş hekimliği yaptığı ve Covid belgesi kuralları gereği işten uzaklaştırıldığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Piedmont Bölge Başkanı Albert Cirio ise söz konusu durumu, “bu kadar vahim olmasaydı gülünçlük sınırında olacak bir vaka" şeklinde nitelendirerek, “Salgın esnasında tüm toplumumuzun gösterdiği fedakarlık, insan hayatı, sosyal ve ekonomik maliyet açısından bu kabul edilemez” dedi.

Ülkede Ağustos'tan beri tren istasyonlarına, sinema salonlarına, restoranlara, spor salonlarına ve yüzme havuzlarına girmek için aşı, negatif test veya virüsü atlatmış olma kanıtını içeren “yeşil geçiş sertifikası” kullanılıyor. Ülkede pazartesiden itibaren söz konusu yerlere girişler sadece aşılanmış veya yakında zamanda korona virüs geçirmiş kişilere verilen “süper yeşil geçiş sertifikası” ile mümkün olacak.

Ülkedeki nüfusun yüzde 73'ü korona virüse karşı tam aşılandı.