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Asker eğlencesi meydan savaşına döndü: 12 yaralı

Asker eğlencesi meydan savaşına döndü: 12 yaralı
Asker eğlencesi meydan savaşına döndü: 12 yaralı

Turgutlu’da asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında çıkan kavgada 12 kişi yaralandı. Meydan savaşını andıran kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Asker eğlencesi meydan savaşına döndü: 12 yaralı - Tıkla İzle

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi Sevinç Sokak üzerinde, asker uğurlama eğlencesi sırasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Sandalye, sopa ve demir çubukların kullanıldığı kavgada yaralanan Ülker G. (58), Nurettin K. (48), Uğur G. (21), Rıza K. (33), Abdulkadir K. (17), Emre K. (25), Fırat G. (13), Ege K. (17), Veli A. (17), Serdar K. (19), Sercan K. (18) ve Zeliha K. (20), 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 5 şahsı gözaltına aldı.  

İlker Uyar

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