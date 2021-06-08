Asker konvoyunda araçlardan sarkıp selfie yaptılar...O anlar kameralara yansıdı

Merkez istikametinden , Ankara istikametinde görülen çok sayıda aracın yer aldığı konvoy, Ankara yolu üzerinde tüm şeritleri kapatıp, trafik akışını yavaşlattı.

Korna çalarak ilerleyen konvoydakilerin bazıları araçlardan sarkması korkuttu.

Aralarında çocuklarında bulunduğu konvoyda araçtan sarkarak selfie yapmaları korku dolu anlat yaşattı. İş çıkış saati sırasında konvoyun yavaş ilerlemesi trafiğin daha fazla sıkışmasına neden olurken, diğer sürücüler konvoya tepki gösterdi.

Bazı yerlerde kazalara davetiye çıkaran konvoy, Gürsu istikametine kadar ilerleyip gözden kayboldu.

Gökay Başdan

