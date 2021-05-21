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Asker uğurlama konvoyu yapan grup emniyetin önünden geçince yakalandı

Asker uğurlama konvoyu yapan grup emniyetin önünden geçince yakalandı
Asker uğurlama konvoyu yapan grup emniyetin önünden geçince yakalandı

Kağıthane’de bir grup korona virüs salgını nedeniyle yasak olmasına rağmen caddelerde asker uğurlama konvoyu yaptı. Tehlikeli şekilde giden konvoy, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğinin önünden geçince motorize polis ekipleri tarafından yakalandı. Gruptaki 9 kişiye toplamda 31 bin 653 lira idari para cezası uygulandı.

Asker uğurlama konvoyu yapan grup emniyetin önünden geçince yakalandı - Tıkla İzle

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle asker uğurlama etkinlikleri yasaklanmıştı. Ancak celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlaması adı altında dün akşam saatlerinde toplanan bir grup, araçlarına binerek konvoy yapmaya başladı. İlçenin caddelerinde dolaştıkları esnada korna ve yüksek sesli müzikler çalarak çevreye rahatsızlık veren grup tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Bu şekilde seyir halinde olan konvoy, bir süre sonra Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nin önünden geçti. Konvoyu fark eden “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekipleri, grubun önünü keserek durdurdu.

Emniyette önünden konvoyla geçince yakalandılar

Araçlarından indirilen 9 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen sürücüler Ahmet K., Yasin G. ve Abdullah U.'ya “Karayollarında saygısızca araç kullanmaktan” maddesinden toplamda 432 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 3 sürücüyle birlikte Oğuz G., Semih M., Nihat B., Kadir U., Erdem Efe Ö. ve Fırat N.'ye “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 31 bin 221 lira idari para cezası uygulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan grup savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Doğan Can Cesur

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