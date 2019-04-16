Asker uğurlamasında terör estiren şahıslar tartıştıkları adamın gözünü çıkardı

O dehşet anları çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Almanya'da yaşayan gurbetçi Refik Arslan, serbest bırakılan saldırganların tutuklanmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyor.

Gurbetçi Refik Arslan'ın başından, Türkiye'de olduğu 2016 yılı Mayıs ayında korkunç bir olay geçti. Üsküdar'da gerçekleşen ve görüntülerin yeni ortaya çıktığı olayda, bir arkadaşıyla beraber içerisinde bulunduğu aracını çalıştıran Refik Arslan, aracı park ettiği yerden yola doğru ilerlemek istedi. O sırada asker eğlencesi yapan kalabalık bir konvoy yoldan ilerliyordu. Aracıyla manevra yapan Arslan, konvoyun önündeki aracın yanına doğru ilerledi. O sırada konvoydaki aracın penceresinden sarkan bir şahıs, Arslan ile sözlü münakaşaya girerek aracını geri çekmesini söyledi. Fakat Refik Arslan aracıyla yola girebilmek için tekrar ileri doğru manevra yaptı. Bunun üzerine konvoydaki öfkeli kabalalık bir anda Arslan'ın aracına doğru yöneldi. Koşarak ve aracın üzerinden atlayarak gelen kalabalık gruptakiler, sürücüyü aracından zorla çıkararak darp etmeye başladı. Kalabalık şahısların saldırına uğrayan adam, aldığı muşta darbeleri ile yere yığıldı. Ardından saldırgan şahıslar yerde yatan Arslan'ın öldüğünü zannederek araçlarına binip olay yerinden uzaklaştılar. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, Refik Arslan'ın sağ gözünü, darbe sonucu kötü şekilde hasar aldığını söyleyerek operasyonla aldılar.

“Bu öldü kaçalım” deyip kaçtılar

Hayatını kabusa çeviren o anları aktaran gurbetçi Refik Arslan; “Beşinci ayın 3'ü 2016 yılında biz bir mekanın önünde u dönüşü yapıyorduk. O anda asker konvoyu gelmiş, u dönüşü yaptığım sırada onlar geldi, sen bizim yolumuzu nasıl kesersin biz askeriz falan dediler. Dedim ki kardeş yolu açalım gidişli gelişli bir yol, oradan az ilerledi. İlerleyince ben de gidecek sandım ilerlediği gibi peşine gittim. Olduğu gibi durdu indi, arabadan geldi bana vurmaya başladı. Ondan sonra arabadan çektiler beni aşağıya. Ben o kadar olduğunu bilmiyordum arkada 4-5 araba daha varmış. İlk başta bir iki kişiydiler, aşağı çektikten sonra arkamdan tutmuşlar 10 - 15 kişi vardı. Doktorun demesine göre muşta varmış ellerinde onunla vurmuş, gözüm çünkü yırtılmış. Vurdukları anda yere yıkıldığım zaman, kendimi kaybettim galiba o an. Yere yıkılınca bunlar ‘bu öldü kaçalım' deyip arabalarına bindiler. İyi ki öldü zannettiler demek ki öldürene kadar vuracaklardı” dedi.

Kavgada sağ gözünü kaybetti

Yol verme tartışması sebebiyle çıkan kavgada sağ gözünü kaybeden Refik Arslan, “Oradan hastaneye gittik ambulansla. Hastanede dediler ki sağ gözünüzün feri kaybolduğu için gözü alacağız. Gözü ameliyatla aldılar. Şu anda göz yok” diye ifade etti.

Saldırganlar serbest bırakıldı

Olayın Ardından darp mağduru Arslan, kendisine muşta ile vurarak sağ gözünü kaybetmesine sebep olan kişilerden şikayetçi oldu. Yaşanan hukuki süreçte saldırgan şahıslar gözaltına alınsa da daha sonra serbest bırakıldı.

3 yıldır hukuk mücadelesini sürdüren gurbetçi Arslan kendisine saldıranların tutuklanarak gereken cezayı almalarını ve bunun da ileride yaşanabilecek benzer olaylar için örnek olmasını istediğini belirtti. Arslan, “Normalde Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'ye gitmiştim hanım bir sene önce vefat ettiği için biraz Türkiye'de durayım kendime geleyim biraz dedim. Onu da bana zehir ettiler. Ben sadece adaletten şunu istiyorum bunların yargılanmasını. Bu bir göz kaybı, bir insanın yarısı demek. Bunların iyi bir ceza almalarını ve bu cezanın da ilerideki olaylarda örnek olmasını istiyorum. Zaten benim gözüm gitti geri gelmeyecek, başka gözler gitmesin. Bunlar genç değil bunlar terörist, böyle gençlik olmaz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, yaşanan olayın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde asker eğlencesi yapan şahısların oluşturduğu konvoy yoldan geçiyor, daha sonra konvoyun tekrar yoldan geçtiği sırada Refik Arslan ile konvoydakiler arasında tartışma oluyor. Konvoydaki 15 - 20 kişilik kalabalık bir anda adam saldırıp darp ediyorlar.