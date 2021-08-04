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Askeri çıkarma gemileri de yangınlarda görev aldı

Askeri çıkarma gemileri de yangınlarda görev aldı
Askeri çıkarma gemileri de yangınlarda görev aldı

Muğla’da bir haftadır devam eden yangınlara müdahale için Deniz Kuvvetlierine ait çıkarma gemileri de görev aldı. Görevliler denizden bölgeye çıkarak yangına müdahale ediyor.

Askeri çıkarma gemileri de yangınlarda görev aldı - Tıkla İzle

Marmaris'te bir haftadan bu yana devam eden orman yangınlarında ekipler havadan, karadan ve denizden müdahalelerine devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarına Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ekipleri, polis ve jandarmanın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar da müdahale etti. Akşam saatlerinde Deniz Kuvvetlerine bağlı bir Çıkarma Gemisi Marmaris yakınlarında bulunan Şahan Gökbakar'ın da evinin bulunduğu Delikliyol Bölgesi'ne karadan ulaşım olmadığı için deniz yolu ile ulaşımı sağladı.


İbrahim Kılınç - Güldemet Kızıl - Caner Sönmez - İsmail Coşkun
 

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