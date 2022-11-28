At yarışı kariyerinde 'Bold Pilot' bile ona yanaşamadı

Elazığ'da merkeze bağlı Yünlüce köyünde 1942 yılında dedesi Hacı Topo Şahin tarafından at yetiştirme sektörünü devam ettiren Erkut Şahin, bu sektörü üçüncü kuşak olarak sürdürüyor. 130 dönümlük harada yaklaşık 80 yıldır yarışlar için Arap ve safkan İngiliz atları yetiştiriliyor. Birbirlerinden ayrılarak merada yaylıma çıkarılan atların, daha sonra çiftlikte bakımı yapılıyor. Bu harada yetiştirilen ve hiç geçilmeyen ‘Hafiye' isimli yarış atı, 46 yarışta 46 birincilik elde etmişti.

''Dünya rekoru, daha önce dedem Topo Şahin'in ‘ Hafiye' adında yetiştirdiği atın elinde''

Türkiye'deki atçılık sektörüne destek verdiklerini belirten Erkut Şahin, ''Elazığ'da 130 dönüm üzerine bir haramız var. 14 baş dişi kısrağımız ve bunlardan elde ettiğimiz taylarla Türkiye'deki atçılık sektörüne üretime destek vermeye çalışıyoruz. Şu an itibariyle hipodromlarda 25 tane koşan atımız var. 2022 yılı içerisinde bugün itibariyle bin 450 yetiştiricinin olduğu TJK kayıtlarında ilk 30 içerisindeyiz. Bu yıl itibariyle 19 atımız yarış kazandı. Bu işi çok eskiden beri yapıyoruz, 1942'lerde dedem başlamış'' dedi.

Yakup Sağlam - Rıdvan Yeşilırmak



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