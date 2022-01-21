Ataşehir'de hastanedeki silahlı saldırı anı kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen Kurtuluş K., tartışma yaşadığı 2 kişiyi önce sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile tehdit etti ardından silahla yaraladı. Adrese gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların yakın arkadaşı Anıl Çiçek'in refakatçi olarak hastanede kalacağını öğrenen saldırgan Kurtuluş K., hastaneye gelerek husumetli olduğu Çiçek'e silahlı pusu kurdu. Kurtuluş K. Anıl Çiçek'e defalarca silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti.

Hastanede silahlı pusu kamerada

Anıl Çiçek'e hastanede silahlı saldırıda bulunan Kurtuluş K.'nın kurşun yağdırdığı saniyeler ve kaçış anı kameraya yansıdı. Görüntülerde şahsın art arda ateş açtığı ve hastanedeki diğer vatandaşların kaçtığı anlar yer aldı. Saldırganın da hastaneden koşarak kaçtığı anlar görüntülere yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Cem Güney Kılıç - Halit Arslan