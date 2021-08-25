Ataşehir'de pes dedirten hırsızlık : Rögar kapağını çaldılar

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gece saat 04.05 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde iki kağıt toplayıcısı gözüne kestirdikleri yaklaşık 40 kiloluk demir rögar kapağını çaldı. Çaldığı rögar kapağını hurda niyetine satacağı düşünülen kağıt toplayıcısının bu davranışı, olası bir ölümlü olaya da davetiye çıkardı. Yaşanan o anlar bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntüleri izleyenler bu kadarına da pes dedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aykut Zor - Burak Uğur



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