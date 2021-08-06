Ateşli düğün eğlencesine polis müdahale etti

Olay, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup yabancı uyruklu bir grup, düğün sonrasında eğlenmek için yolu kapatarak sokak ortasına ateş yaktı. Gelin ve damat öncülüğünde ateşin etrafında toplanan grup, dans ederek dakikalarca eğlendi. Bir süre sonra çevredeki vatandaşların düğün eğlencesinden rahatsızlık duyması üzerine polislere haber verildi. Ateş yakılan sokağa gelen polis ekipleri duruma müdahale ederek ateşli düğün eğlencesine son verdi. Yabancı uyruklu grubun o sıra dışı eğlencesinden geriye ise çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler kaldı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

