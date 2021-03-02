İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atiba 4. golünü attı, Kartal 3 puanı aldı

Atiba 4. golünü attı, Kartal 3 puanı aldı
Atiba 4. golünü attı, Kartal 3 puanı aldı

Yeni Malatyaspor deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, 59. dakikada Atiba’nın attığı golle 1-0 kazanırken, Kanadalı oyuncu bu sezonki 4. golünü kaydetti.

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson 59. dakikada kilidi açan isim oldu. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı, Aboubakar'ın pasında ceza sahasına girerek çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. Kanadalı futbolcu, attığı bu golle gol sayısını da 4'e yükseltmiş oldu. 6. haftada Denizlispor deplasmanında ilk golünü atan Atiba, daha sonra 9. haftada Başakşehir ve 11. haftada da Kasımpaşa ağlarını havalandırmıştı. Yeni Malatyaspor deplasmanında gol sayısını 4 yapan Atiba'nın bu sezon 5 de asisti bulunuyor.

Bozhan Memiş

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.