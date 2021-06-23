Atina Mutabakatı'na uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li yanıt

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan arasında 1988'de imzalanan Atina Mutabakat Muhtırası ile yoğun turizm sezonunun olduğu 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Ege Denizi'nin uluslararası sularında tatbikat yapılmaması ve askeri eğitim sahası ilan edilmemesi karara bağlandı. Yine güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, mutabakat muhtırası ile tesis edilen moratoryum periyodunu dikkate alan Türkiye, 2021 yılı harekat-eğitim faaliyetleri planlanmaları sırasında 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Ege Denizi uluslararası sularında saha ilanı yapmadı. Yunanistan ise mutabakata uymayarak bu sene için moratoryum ile belirlenen dönemi de kapsayacak şekilde eğitim/tatbikat saha ilanı gerçekleştirdi. Türkiye'nin moratoryuma saygılı tutumu ve diplomatik girişimlerine rağmen Yunanistan, ilan ettiği sahalarda moratoryuma uyma yönünde bir değişiklik yapmadı.

Güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın moratoryumu ihlal eden uygulamalarını yakından takip eden Türkiye için mütekabiliyet çerçevesinde aynıyla mukabele etme zorunluluğu doğduğunu belirtti. Kaynaklar, bunun üzerine Türkiye tarafından 22 Haziran tarihinde yayımlanan seyir duyuruları (NAVTEX) ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilan edildiğini bildirdi.

Utku Şimşek