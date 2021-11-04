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Atina'da işçiler sokağa indi

Atina'da işçiler sokağa indi
Atina'da işçiler sokağa indi

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir araya gelen işçi sendikaları, hükümetin ekonomi politikasını protesto ederek, çalışanların gelirlerini önemli ölçüde destekleyecek tedbirlerin bir an önce alınmasını ve toplu sözleşmelerin imzalanmasını talep etti.

Atina’da işçiler sokağa indi - Tıkla İzle

Yunanistan'da işçiler Tüm İşçilerin Mücadele Cephesi (PAME) liderliğinde sokağa indi. Başkent Atina'daki Syntagma Meydanı'nda bir araya gelen işçi sendikaları, hükümetin ekonomi politikasını protesto etti.

İşçiler, çalışanların gelirlerini önemli ölçüde destekleyecek tedbirlerin bir an önce alınmasını ve toplu sözleşmelerin imzalanmasını talep etti.

İşçileri sık sık, "Kapitalistlerin karları için köle olmayacağız" ve "Sensiz bir dişli dönmez” sloganları attılar. Pire Limanı Rıhtımlarındaki Nakliyeciler Sendikası'nın (ENEDEP) Başkanı Markos Bekris yaptığı konuşmada, yakın zamanda 12 saatten fazla çalıştıktan sonra Cosco İskelesi'nde bir meslektaşının kaza sonucu gözlerinin önünde öldüğünü anlattı.

Bekris, sürekli grevlerin ardından şirketin çalışma saatlerini azalttığını ve çift vardiya çalışmaya zorlamamayı taahhüt ettiğini aktardı.

Sendikalar, önümüzdeki günlerde protestolara devam edeceklerini ifade ederek, 11 Kasım'da büyük bir grev planladıklarını duyurdu.

Alexandros Gasteratos
 

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