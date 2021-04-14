Atladığı sudan çıkması için ekipler dakikalarca dil döktü

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B Blok arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanenin bahçesine giden Muammer Y., (63) henüz bilinmeyen bir nedenle korkulukları aşarak kendisini Akarçay'a bıraktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın suda olduğunu görünce bölgeye İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki suda hareket etmeye çalışan adam için suya merdiven uzattı.

Muammer Y. merdivene tutunmayınca bu defa kurtarma ekipleri ve polis, adamı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakikanın sonunda ikna olan Muammer Y., uzatılan merdivene tutunarak yukarı çıktı. Merdivenden çıkarken ağlayıp serzenişte bulunduğu gözlenen Muammer Y., ardından ambulans ile hastanenin acil servisine kaldırıldı. Vatandaşın tedavisi devam ederken, polis olayın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Gökten Ceylan

