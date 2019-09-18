İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atletico Madrid Juventus Özet izle | Madrid Juventus Maç Kaç Kaç

Atletico Madrid Juventus Özet izle | Madrid Juventus Maç Kaç Kaç
Atletico Madrid Juventus Özet izle | Madrid Juventus Maç Kaç Kaç

Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde bugün İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile İtalyan devi Juventus karşı karşıya geliyor. İşte mücadeleye ilişkin detaylar...

Atletico Madrid 2 - 2 Juventus

Cuadrado 48'

Matuidi 65'

Savic 70'

Herrera 90'

 

A grubunda yer alan iki takımın zorlu mücadelesi ile ilgili maç yayını bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte karşılaşma ile ilgili canlı yayın izleme rehberi...

Atletico Madrid - Juventus muhtemel 11'ler

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Lodi, Koke, Niguez, Correa, Lemar, Felix, Costa

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Light, Sandro, Khedira, Matuidi, Pjanic, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Atletico Madrid Juventus nasıl canlı izlenir?



Atletico Madrid Juventus maçını Bein Sports Max HD 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz...

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.