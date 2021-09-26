Atlı polislerden Maçka Parkı'nda korona virüs denetimi

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Maçka Demokrasi Parkı'nda devriye gezdi. Maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan ekiplere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, atlı polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocukların da atları sevdiği gözlemlendi.

Ömer Faruk Yıldız



İLGİLİ HABER İstanbul’da eğlence mekanlarına yönelik tam kapsamlı denetim

İLGİLİ HABER Bakırköy'de atlı polislerden drone destekli denetim