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ATM'ye kart kopyalama aparatı yerleştirilen şahıs tutuklandı

ATM'ye kart kopyalama aparatı yerleştirilen şahıs tutuklandı
ATM'ye kart kopyalama aparatı yerleştirilen şahıs tutuklandı

Konya'da iki ayrı ATM'ye kart kopyalama aparatı yerleştiren şüpheli polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 12-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında Konya Valiliği yanı Kayalıpark'ta bulunan bir ATM ve Valilik karşısında bulunan bir bankanın ATM'sine kart kopyama aparatı yerleştirilmesi olayı ile ilgili Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. ATM kamera kayıtları ve MOBESE kayıtları üzerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; kopyalama aparatını yerleştiren şüpheli tespit edildi. Şüpheli şahıs dün gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli bugün sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ramazan Çetin

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