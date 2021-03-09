ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'Anadolu'nun geleneksel ürünlerini ihracatın konusu haline getirebiliriz'

Tekstilden mekaniğe, otomotivden yedek parçaya kadar ülkenin ekonomisi için önemli sektörlerin öncülerinin Başkentte olduğunu kaydeden Yılmaz, “Ankara'nın 20 milyar dolara varan dış ticaretinde TÜGİAD ve ATO üyelerinin etkisini hepimiz biliyoruz. Başkentimizde yeni iş alanları oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Anadolu'nun geleneksel ürünlerini ihracatın konusu haline getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

TÜGİAD Genel Kurul'unda, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, 10. Dönem TÜGİAD Ankara Şubesi Başkan Yardımcısı Can Çavuşoğlu, TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Dr. Ali Yücelen de açıklamalarda bulundu.

Konuşmaların ardından TÜGİAD Ankara Şubesi 11. Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri için oy kullanıldı. Seçim sonuçlarına göre, 10. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Zafer Yıldırım, yeniden seçildi.

Mustafa Cenik

