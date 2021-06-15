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Atölyeye giren yılana yangınla müdahale

Atölyeye giren yılana yangınla müdahale
Atölyeye giren yılana yangınla müdahale

Pendik’te bir mobilya atölyesine giren yılan atölyede büyük paniğe neden oldu. Yılanı bulmak için bir vatandaşın ateş yakması ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Atölyeye giren yılana yangınla müdahale - Tıkla İzle

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesine giren yılan paniğe neden oldu. Yılanı gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesiyle atölyeye gelen itfaiye ekipleri yılanı bulmak için uzun uğraşlar verdi.

Atölye içinde saklanan yılanı bulmak için bir vatandaşın ateş yakması ise ilginç görüntülere sahne oldu.
Atölyede çalışan Eray Pay, "Biz yemek yiyorduk. İlk önce kablo zannettik. Hareket edince fark ettik. Yanına gittik. Bizi görünce kaçtı. İtfaiyeyi çağırdık. Yılanı bulamıyoruz. Süt koyacağız, ateş yaktık. Altlara duman verdik, ateş verdik. Şimdi kimse yukarı çıkamıyor. Herkes korkuyor” dedi.

Halit Arslan

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