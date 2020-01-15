AUZEF Sınav Sonuçları Sorgulama| AUZEF Sonuçları Açıklandı Mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF öğrencilerinin merakla beklediği İÜ AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı öğrencileri tarafından heyecan içerisinde bekleniyor. 11-12 Ocak'ta yapılan sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor...

AUZEF NEDİR?

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

“Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında, yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler lisans veya ön lisans açıköğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açıköğretim programlarına kayıt yaptırabilirler.

AUZEF 2020-2020 AKADEMİK TAKVİM ŞU ŞEKİLDE;

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) Güz / 11 – 12 Ocak 2020 | Bahar / 04 – 05 Temmuz 2020

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) Güz / 15 – 16 Şubat 2020 | Bahar / 08 – 09 Ağustos 2020

AÖF sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürecek

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi AÖF öğrencilerinin sınav sonuçları değerlendirilirken dört yanlış bir doğruyu götürecek.

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