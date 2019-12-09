Av tüfeğiyle ateş etti, ortaya komik bir görüntü çıktı

Mazgirt İlçesi'ne bağlı İbimahmut Köyü'nde yaşayan Hülya Çakmak, kendilerine ait av tüfeğiyle boş bidona ateş etmek istedi.

Ateş etmeden önce ağabeyinin talimatlarını uygulayan Çakmak, hedefi vurdu ancak tüfeğin geri tepmesiyle sırt üstü yere düşmekten kurtulamadı.

Çakmak'ın yere düşmesi komik bir görüntü oluştururken o anları cep telefonuyla kaydeden ağabeyi ve izleyenleri güldürdü.

Olay anını anlatan Hülya Çakmak, “Hayatımda ilk kez elime silah aldım. Boş su bidonuna ateş ettim. Hedefi vurdum ancak tüfek geri tepince yere düştüm”dedi.

Ercan Topaç

