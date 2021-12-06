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Ava giden şahıs arazide ölü bulundu

Ava giden şahıs arazide ölü bulundu
Ava giden şahıs arazide ölü bulundu

Çorum’un İskilip ilçesinde av yapmak için araziye giden şahıs ölü bulundu.

Ava giden şahıs arazide ölü bulundu - Tıkla İzle

Olay, ilçeye bağlı Çatkara köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Y. (75) adlı şahıs domuz avlamak için evden çıktı.

Akşam eve dönmeyen Ahmet Y.'yi merak eden yakınları konuyu jandarmaya haber verdi. Kayıp ihbarı yapılan Ahmet Y.'nin bulunması için bölgeye jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucu kayıp şahsın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Cenaze otopsi için Çorum'a gönderilirken, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Muhammed Muttalip Yalçın
 

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