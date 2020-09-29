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Avcılar'da makas atarak trafikte tehlike saçan magandalar yakalandı

Avcılar'da makas atarak trafikte tehlike saçan magandalar yakalandı
Avcılar'da makas atarak trafikte tehlike saçan magandalar yakalandı

Avcılar'da makas atarak trafikte tehlike saçan 2 maganda yakalandı. Trafik magandalarına 3 bin 8 TL para cezası verildi.

Avcılar'da makas atarak trafikte tehlike saçan magandalar yakalandı - Tıkla İzle

D-100 Kuzey Avcılar mevkiinde geçtiğimiz günlerde makas atarak trafikte tehlike saçan 34 ADJ 760 plakalı araç sürücüsü Eren S. ve 06 GG 138 plakalı araç sürücüsü Asım T. yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince yapılan çalışmalarda, 34 ADJ 760 plakalı araç sürücüsü Eren S. 'ye "Önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek" suçundan 132 TL, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" suçundan 1228 TL, "Muayene yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak" suçundan 288 TL para cezası uygulandı.

06 GG 138 plakalı araç sürücüsü Asım T. 'ye ise, "Önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek" suçundan 132 TL, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" suçundan 1228 TL para cezası uygulandı. Toplamda her iki sürücüye 3 bin 8 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücüler Eren S. ve Asım T.'nin sürücü belgeleri geçici olarak iptal edildi.

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