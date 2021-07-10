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Avcılar'da 'sanal tombala' operasyonu

Avcılar'da 'sanal tombala' operasyonu
Avcılar'da 'sanal tombala' operasyonu

Avcılar'da sanal tombala oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine düzenlenen baskında 7 kişi hakkında işlem yapılırken, ruhsatsız olduğu tespit edilen işyeri de mühürlendi.

Avcılar'da 'sanal tombala' operasyonu - Tıkla İzle

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir iş merkezi içerisinde sanal tombala oynatıldığı yönünde bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri, tespit edilen adrese baskın düzenledi. Baskında işyerinde bulunan bilgisayarlar üzerinden “sanal tombala” oynatıldığı tespit edildi.

İş yeri içerisinde yapılan aramada ise 19 adet bilgisayar kasası, 20 adet monitör, 2 adet laptop ele geçirildi. Kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişi hakkında idari işlem uygulanırken, işyeri sorumlusu Ş.K. hakkında ise “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan adli işlem yapılarak ruhsatsız olduğu tespit edilen işyeri mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Sadık Kahraman
 

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