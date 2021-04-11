Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melike Günal'dan 3 madalya

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın son gününde kadınlar kategorisi +87 kiloda Türkiye'yi temsil eden Melike Günal, koparmada 108 kilo ile bronz, silkmede 135 kilo ile bronz, toplamda ise 243 ile Büyükler Avrupa üçüncüsü oldu.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nı milliler 4 altın, 2 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlıların kazandığı madalyalar şu şekilde:

72 kilo Daniyar Ismailov 2 altın

67 kilo Muhammet Furkan Özbek 1 bronz 2 altın

61 kilo Berfin Altun 1 bronz

+87 kilo Melike Günal 3 bronz

81 kilo Rabia Kaya 1 bronz

55 kilo Sümeyye Kentli 1 bronz

55 kilo Muammer Şahin 1 gümüş

61 Kilo Ferdi Hardal 1 bronz

45 kilo Melisa Güneş, 1 gümüş 2 bronz

49 kilo Şaziye Erdoğan 1 bronz