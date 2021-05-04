Avrupa İlaç Ajansı, Çin aşısı Sinovac'ın ön değerlendirme sürecini başlattı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, EMA İnsan Kullanımı için Tıbbi Ürünler Komitesi'nin (CHMP) Çin şirketi Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ön değerlendirme sürecini başlattığını duyurdu. Açıklamada "CHMP'nin ön değerlendirmeyi başlatma kararı, laboratuvar çalışmalarından (klinik olmayan veriler) ve klinik çalışmalardan elde edilen ön sonuçlara dayanmaktadır. Bu çalışmalar aşının, Covid-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'yi hedefleyen antikorların üretimini tetiklediğini ve hastalığa karşı korunmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, aşının Avrupa Birliği'nin etkinlik, güvenlik ve kalite standartlarıyla uyumluluğu değerlendirileceği ifade edildi.

EMA, aşının faydaların risklerden daha fazla olup olmadığına dair karar vermek için verilerin kullanılabilir hale geldiğinde değerlendireceğini ve resmi bir pazarlama izni başvurusu için yeterli kanıt elde edilene kadar incelemenin devam edeceğini söyledi.

Melike Yazır

