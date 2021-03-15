Avrupa şampiyonu özel sporculara havalimanında coşkulu karşılama

Fransa'nın Nantes şehrinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 6 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanan, kadınlarda takım halinde Avrupa Şampiyonu olan Özel Sporcular Milli Takımı'nın Samsunlu üyeleri Çarşamba Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu sporculara çiçek takdim ederek başarılarını kutladı. Milli Takım Antrenörü Aytunç Göz'ün doğum günü de kesilen pasta ile kutlandı.

Aytunç Göz, “Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcularımız bir tarih yazdılar. Tarihlerinde ilk defa 6 altın madalyayla ülkemize döndüler. Bu bir ilklerin yarışması oldu. Özellikle Samsunlu sporcularımız burada ön plana çıktılar. Pandemi döneminde de biz idmanlarımıza ara vermedik. Bunun neticesinde yılı en iyi dereceleriyle kapattılar. Şimdi yeni hedefimiz bundan sonra inşallah Tokyo Paralimpik Oyunları'na tekrardan 1-2 kota alabilmek. Şu anda Esra bu yarışmada atladığı dereceyle bu Tokyo'ya gitmeyi tamamen garantilemiş oldu. Böylelikle yaklaşık 76 yıl sonra ilk defa bir sporcumuz Samsun'dan olimpiyat ve paralimpik oyunlarına gitmiş olacak. Burada 4x200, 4x400 bayrak takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Esra ilk defa Türk spor tarihinde bir bayan sporcu yarışmanın en iyi atleti seçildi. Hem uzun atlamada hem 60 metrede hem 4x200 hem de 4x400'de aldığı altın madalyayla, hem de gösterdiği performansla atladığı dereceyle bunu gerçekleştirmiş oldu. Diğer sporcularımızda şu an buradaki Esra hariç 4 sporcumuzda Dünya Gençler Şampiyonu. Bu da bize gösteriyor ki hem 2021 Tokyo hem 2024 Paris hem de 2028 Los Angeles olimpiyatları ve paralimpik oyunlarında aynı derecelerle bu sefer kürsüde selamlayacağız inşallah” dedi.

İsmail Hakkı Kasapoğlu ise, ”Bu sporcularımızın başarısı hem ülkemizde hem de Samsunumuzda inanılmaz derecede onurlandırdı. Belki de özel spor dalında 6 altın, 5 gümüş, 2 bronz herhalde ilklerden birisi bu. Ben antrenörümüze ve sporcularımıza destek verenlere gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Uzun atlamada, 60 metrede, takım halinde 4x200 ve 4x400'de altın madalyayla buluşan Esra Bayrak, “Mutluyum 4 altınla döndük. Tek ben değil bütün arkadaşlarım döndü. Ben burada şehitlerime emanet ediyorum bütün madalyalarımı. Mutluyum gururluyum İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için” şeklinde konuştu.

200, 400 ve 800 metrede gümüş madalyayla takım halinde 4x200 ve 4x400'de altın madalyaya ulaşan Muhsine Gezer, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bizim için güzel bir yarıştı. Bayrağımızı göklere yükseltmek İstiklal Marşımızı söylemek çok güzel bir duyguydu. Gerçekten mutluyum. Her yarış bir deneyimdir bizim için. Elimizden geleni yapıyoruz ve daha iyisini de yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Fatma Damla Altın ise, “Pentatlonda Avrupa Şampiyonu oldum. 60 metre engelli ve yüksek atlamada Avrupa 2.'si oldum. Ayrıca asıl branşım uzun atlamada Avrupa 3.'sü oldum. Takım halinde 4x200 ve 4x400'de Avrupa Şampiyonu olduk. Ben antrenörüme çok teşekkür ederim” sözlerine yer verdi.

Ünsal Karka