Avrupa'da, camilerdeki güvenlik önlemleri artırılıyor

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki camiye düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan silahlı saldırının ardından Paris, Amsterdam, Rotterdam ve Londra'da camilerin güvenliği için alınan önlemler arttırıldı. Dünya liderlerinden yaşanan terör saldırısını kınama mesajları gelmeye devam ederken bazı ülkelerin çeşitli kentlerinde atılan somut adımlar dikkat çekti.

“Fransa'da camilerin etrafında polis olacak”

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı ülkelerden Fransa'nın İçişleri Bakanı Christophe Castaner, “Christchurch kasabasında meydan gelen iki camiye yönelik silahlı saldırının ardından tüm ülke genelindeki camileri güvenlik tedbiri aldık. Camilerin etrafında polis veya askeri devriyeler olacak” ifadelerini kullandı.

“Londra Christchurch halkıyla birlikte”

Önlemlerin alındığı ülkelerden İngiltere'nin Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise, “İngiltere'nin başkenti Londra'da polis camilerin etrafında devriyeleri artırdı. Bu sabah Yeni Zelanda'dan gelen yürekten yıkıcı haberle, masum insanların inançlarından dolayı öldürüldüğünü öğrendik. Londra, bu korkunç terör saldırısının ışığında Christchurch halkıyla birlikte.” dedi.

Hollanda'da da tedbirler arttırıldı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da tedbirler alınmaya başlandı. Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, “Camilere yönelik aldığımız tedbir Müslüman toplumun kendilerini güvende hissetmemelerinden dolayı. Belediyemizdeki memurlar ve emniyet güçleri Cuma günleri, camin yer aldığı mahalleye Cuma namazı öncesinden aksam namazına kadar güvenlik önlemlerini sürdürüyor” dedi. Rotterdam kentinde de camileri ek tedbir olarak güvenliği sağlanacağı ifade edildi.

“Anvers polisi olarak ek tedbir almaya çabasında değiliz”

Belçika'da ise sadece Anvers kentinde tedbir alınacak. Bu tedbirin çok önemli bir tedbir olmadığı da dikkat çekiyor. Anvers Kenti Sözcüsü Wouter Bruyns, “Anvers'te Müslüman toplumuna ve camilere yönelik bir saldırı tehdidi bulunmuyor. İste bu nedenle Anvers polisi olarak ek tedbir almaya çabasında değiliz. Sadece camilerin kalabalık olduğu zamanda gerektiği zaman ek tedbir alacağız.” dedi.

Belçika'nın diğer bölgelerinde ise hiçbir tedbir alınmadığı belirtildi. Belçika Kriz Merkezi Sözcüsü Yve Stevens, “Şu anda camilerin koruma altına alınmasını yönelik bir çalışmamız yok. Yerel polis kendi inisiyatifi doğrultusunda camilerin koruma altına alıp almayacağını kendisi karar vermeli. Şu anda hiçbir bölgede yerel polisin tedbir aldığı görülmedi” şeklinde konuştu.

Halil Uygun

